《地獄公使》朴正民& BLACKPINK Jisoo有望攜手殭屍新劇《流感》！為《寄生上流》編劇新作

據今（31）日《YTN》報導，朴正民將與BLACKPINK Jisoo合作Coupang Play全新原創劇《流感》。

《流感》改編自韓尚雲作家所撰寫的同名小說，以首爾高層建築防空部隊為背景，敘述剛收到軍人男友「載允」發來分手訊息的「英珠」，與殭屍群展開殊死搏鬥並奔向對方的過程。

朴正民飾演26歲入伍的「載允」，對未來充滿不安定感，最終決定和女友分手，接著迎面而來的是被殭屍群顛覆的世界。原本懦弱、毫無自己的他，因和殭屍展開殊死搏鬥，漸漸成為分隊的隊長。朴正民上一次主演劇集已是2021年的《地獄公使》，看來睽違2年要回歸小螢幕。



Jisoo飾演剛踏入社會的新鮮人「英珠」，常常對不懂自己心意的載允感到疲憊，最終收到了分手訊息。為了見男友而出門的她，看著殭屍猖獗，為了生存不得不抵抗，逐漸變得堅強。Jisoo同樣也睽違了2年，上一次也是首次主演已是2021年，與丁海寅搭檔的《雪降花》。



編劇為《寄生上流》（上流寄生族）韓進元與池浩鎮，導演為《那一夜，青春褪色》《狩獵的時間》尹成賢，尹成賢和朴正民就在前述兩部電影中相遇過。



海外的觀眾可能較熟知朴正民在Netflix《地獄公使》的表現，但他其實是演技派演員無庸置疑，演出電影經常成為各大頒獎典禮常客，其搭上高人氣的Jisoo，再加上以《寄生上流》在奧斯卡奪獎的編劇韓進元，「重量級組合」引起相當多網友注意，不過不少人擔心朴正民與Jisoo的演技水準有落差，或說Jisoo的聲音很讓人出戲。

*最新消息：Jisoo所屬YG娛樂對外表示是「收到邀請的作品之一」，尚在考慮中。

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