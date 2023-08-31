《大力女子姜南順》首版預告公開，李瑜美＆金廷恩＆金海淑飾演「怪力三代」！還有「狗狗CP」特別出演

《大力女子姜南順》是韓國電視劇史上第一個女性超級英雄作品《大力女子都奉順》的世界觀擴張版。

由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕聖祐、邊佑錫主演，講述天生怪力都奉順的遠房親戚「姜南順」，與媽媽「黃金珠」和外婆「吉中干」母女三代一起，調查以江南為中心的新型毒品犯罪幕後真相，是一部搞笑犯罪對打劇。



公開的首版預告中，以強大的力量武裝起來「天下無敵」母女三代的活躍讓人期待不已。繼守護道峰的「都奉順」（朴寶英 飾）之後，時隔6年守護江南的「姜南順」（李瑜美 飾）喊著：「我來了！等了很久吧？」若無其事地「教訓」歹徒的同時，還露出燦爛微笑。



將「力量」傳給姜南順的媽媽黃金珠（金廷恩 飾）和外婆吉中干（金海淑 飾）的「力量滿級」光環也不尋常，擁有各自能力值的三母女將發揮怎樣的協同效應？會如何打擊惡棍？歷代級的「力量合作」備受期待！之前，還有消息透露《大力女子都奉順》的「狗狗CP」朴炯植＆朴寶英也會特別出演，期待可以看到他們的婚後生活呢 XD



而《大力女子姜南順》由《酒鬼都市女人們》的金正植導演執導，《大力女子都奉順》、《有品位的她》的白美瓊編劇執筆，將在10月7日首播。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞