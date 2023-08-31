《地狱公使》朴正民& BLACKPINK Jisoo有望携手僵尸新剧《流感》！为《寄生上流》编剧新作

据今（31）日《YTN》报导，朴正民将与BLACKPINK Jisoo合作Coupang Play全新原创剧《流感》。

《流感》改编自韩尚云作家所撰写的同名小说，以首尔高层建筑防空部队为背景，叙述刚收到军人男友「载允」发来分手讯息的「英珠」，与僵尸群展开殊死搏斗并奔向对方的过程。

朴正民饰演26岁入伍的「载允」，对未来充满不安定感，最终决定和女友分手，接著迎面而来的是被僵尸群颠覆的世界。原本懦弱、毫无自己的他，因和僵尸展开殊死搏斗，渐渐成为分队的队长。朴正民上一次主演剧集已是2021年的《地狱公使》，看来睽违2年要回归小萤幕。



Jisoo饰演刚踏入社会的新鲜人「英珠」，常常对不懂自己心意的载允感到疲惫，最终收到了分手讯息。为了见男友而出门的她，看著僵尸猖獗，为了生存不得不抵抗，逐渐变得坚强。Jisoo同样也睽违了2年，上一次也是首次主演已是2021年，与丁海寅搭档的《雪降花》。



编剧为《寄生上流》（上流寄生族）韩进元与池浩镇，导演为《那一夜，青春褪色》《狩猎的时间》尹成贤，尹成贤和朴正民就在前述两部电影中相遇过。



海外的观众可能较熟知朴正民在Netflix《地狱公使》的表现，但他其实是演技派演员无庸置疑，演出电影经常成为各大颁奖典礼常客，其搭上高人气的Jisoo，再加上以《寄生上流》在奥斯卡夺奖的编剧韩进元，「重量级组合」引起相当多网友注意，不过不少人担心朴正民与Jisoo的演技水准有落差，或说Jisoo的声音很让人出戏。

*最新消息：Jisoo所属YG娱乐对外表示是「收到邀请的作品之一」，尚在考虑中。

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