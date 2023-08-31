真的像在看電影！池昌旭＆魏嘏雋《惡中之惡》首版預告：兩位男神對手戲太帥氣＋滿滿動作戲！

Disney+新劇《惡中之惡》由池昌旭、魏嘏雋（魏河俊）、林世美主演，講述1990年代為了將韓中日跨國毒品交易中心的江南聯合組織一網打盡，警察俊默潛入組織內部展開調查的故事。

今日（31日）公開首版預告，以爲了推翻韓中日毒品壟斷集團而潛入新興犯罪組織「江南聯合」的警察朴俊默（池昌旭 飾）和江南聯合的頭目鄭基哲（魏嘏雋 飾）的尖銳面對面開始，提高緊張感。兩位真的都好帥氣，像是在看電影啊！

朴俊默用「你是鄭基哲嗎？」挑釁的一句話並接近他，之後鄭基哲對他說：「來當我的手下！」接受他的樣子，引起人們的興趣。完美融入「江南聯合」一員的朴俊默和對其的信任和懷疑之間矛盾的鄭基哲，以及爲解決事件而直接投入的精英警察兼朴俊默的妻子劉以貞（林世美 飾），混亂一觸即發的情況更加令人好奇。預告中還看到團體打鬥和賽車等動作戲，再現90年代江南氛圍的體裁氛圍。



而池昌旭不僅展現高強度的強烈動作戲，還細緻地描繪角色複雜的內心變化，宣告新的人生角色的誕生。韓東旭導演還透露：「池昌旭演員將展現至今爲止從未見過的非常新穎、濃厚的優秀演技。我認為他應該會成為這體裁作品中演技最好的演員。」



《惡中之惡》由電影《當男人戀愛時》的導演韓東旭執導，將在9月27日於 Disney+上線三集，此後每週三更新兩集，總共有12集。

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