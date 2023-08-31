《大力女子姜南顺》首版预告公开，李瑜美＆金廷恩＆金海淑饰演「怪力三代」！还有「狗狗CP」特别出演

《大力女子姜南顺》是韩国电视剧史上第一个女性超级英雄作品《大力女子都奉顺》的世界观扩张版。

由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕圣佑、边佑锡主演，讲述天生怪力都奉顺的远房亲戚「姜南顺」，与妈妈「黄金珠」和外婆「吉中干」母女三代一起，调查以江南为中心的新型毒品犯罪幕后真相，是一部搞笑犯罪对打剧。



公开的首版预告中，以强大的力量武装起来「天下无敌」母女三代的活跃让人期待不已。继守护道峰的「都奉顺」（朴宝英 饰）之后，时隔6年守护江南的「姜南顺」（李瑜美 饰）喊著：「我来了！等了很久吧？」若无其事地「教训」歹徒的同时，还露出灿烂微笑。



将「力量」传给姜南顺的妈妈黄金珠（金廷恩 饰）和外婆吉中干（金海淑 饰）的「力量满级」光环也不寻常，拥有各自能力值的三母女将发挥怎样的协同效应？会如何打击恶棍？历代级的「力量合作」备受期待！之前，还有消息透露《大力女子都奉顺》的「狗狗CP」朴炯植＆朴宝英也会特别出演，期待可以看到他们的婚后生活呢 XD



而《大力女子姜南顺》由《酒鬼都市女人们》的金正植导演执导，《大力女子都奉顺》、《有品位的她》的白美琼编剧执笔，将在10月7日首播。

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