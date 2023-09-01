知道演唱會掙錢但不知道掙這麼多！BLACKPINK本輪世巡吸引175萬觀眾，收益完全是天文數字

作為K-POP界最賺錢的女團之一，BLACKPINK B世界巡迴演唱會又有多少錢入帳呢？

最近，美國媒體「ALL K-POP」報導了關於BLACKPINK世巡收益的內容，從去年2022年開始的「Born Pink」巡迴演唱會，短短2個月就為BLACKPINK帶來了7800萬美金（約合1031億韓幣）的巨額效益，整輪巡演共創造出2億6450萬美金（約合3500億韓幣）的收益，創下了全球女團最高收益紀錄。不過這並非是YG娛樂演唱會製作公司公開的官方數字。



據悉，截止至今BLACKPINK在全球共吸引了175萬歌迷到場，創造了K-POP女團演唱會最多觀眾紀錄。 而BLACKPINK也是首個連續兩次在MetLife Stadium（美國）開唱的愛豆團。 不僅如此，她們還站上了Allegiant Stadium、Oracle Park和 Dodger Stadium的舞台，成為全球首個在此舉辦演唱會的女團，在K-POP女團史上寫下了濃墨重彩的一筆。



此外，BLACKPINK還將於9月16日、17日在首爾高尺小巨蛋舉行終場演唱會，為本輪世界巡迴演唱會畫上句號。而BLACKPINK4名成員與YG娛樂的合約即將到期，她們是否會和YG續約成為了當下粉絲和外界最關注的焦點。



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