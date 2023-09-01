韩网热搜第一！惠利吐露委屈：从头等舱被降到经济舱，还不给退款，早知道就好好学习英语了

女团Girl's Day成员兼演员惠利遭到外国航空公司的不公正待遇，引发韩国网民的议论。
31日，惠利在个人IG中写下了自己的近期遭遇，十分委屈地表示：「 一个月前就订好票，甚至连座位都提前选好了，但（航空公司）说头等舱没座位了，把我降到了经济舱，还说不能退款，如果我不喜欢的话就等下一班飞机，我预定了2个座位，怎么可以两个全部都降舱。 我有一大堆想说的话，但却没能表达出来，立即生出了要好好学习英文的心理，这个经历太荒唐了，大家都要小心喔。」
这件事情很快就被韩国媒体报导出来，登上了当天的热搜第一名，引来无数韩国网友的评论，大家纷纷留言表示：「所以为什么不退钱？」 、「从头等舱掉到经济舱，还不补差价，这根本就是诈骗吧」、「外航怎么这么垃圾」、「超售的话就退款啊，凭什么」、「公司为什么不找个懂英语的帮惠利投诉」、「两舱的价格差距巨大好嘛」、「 郭tube（韩国知名YouTuber）之前也遇到过一样的事情，机票超售，需要等待下班飞机，外航真的太烂了，果然国籍才是最重要的」、「那期节目只有郭tube一个人愤怒，其他外国人都习以为常的样子，职员才是最搞笑的，很无所谓地说了一句『 先生，您排在第一位喔』」等。
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