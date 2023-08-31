少女時代孝淵爆料隊內關係：其實我們經常半年都不聯繫，也不好奇對方的近況

即使我們不常聯繫，但我們的友誼是建立在默契和信任之上的，這種感情永遠不會消失。

出道16年的少女時代是K-POP史上劃時代的愛豆團，雖然成員們各奔東西，有的solo，有的拍戲，就連經紀公司都不同，但「少女時代」之名、成員們之間的友情始終未變。最近成員孝淵做客了KBS COOL FM廣播節目《歌謠廣場》，公開了自己與其他成員們相處的趣事。



當主持人問及少女時代其他成員對她的新曲《Picture》的反應時，孝淵笑著坦白道：「我們人很多，大家又都很忙，其實互相不太會好奇對方的事情，我也是因為要準備的事情太多，都沒和她們講，歌出來之後就讓她們看著宣傳就行，但她們都沒有反饋。」 接著主持人又提問「一打電話立即接起來的成員是誰？」 孝淵老實回答：「應該是Tiffany或者秀英吧。」 主持人再問「經常打電話的成員是誰？」 孝淵非常爽快地回答：「其實我們可能半年才聯繫一次。」



Q. 소시 멤버 중 전화 한 번에 받을 것 같은 멤버는?



효연 : 티파니 아니면 수영이

이은지 : 전화 통화 자주 하시나 봐요?

효연 : 안 해요 정말 솔직히 6개월에 한번 할까 말까 pic.twitter.com/roVKTEpLVg — 화수은화 (@SNSD_0805) August 29, 2023

去年少女時代出道15年之際，成員們以完整體回歸發行專輯，主打曲《Forever 1》威力不減，也令新K-POP粉見識到了女帝的實力和舞台魅力。



看完孝淵的採訪，不少網友評論稱：「不是天天聯繫就是友情深」、「這樣才是真朋友啊」、「太有同感了，我和閨蜜也不經常聯繫，但一見面就有說不完的話」、「求你們再合體一次吧」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞