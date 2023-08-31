真的像在看电影！池昌旭＆魏嘏隽《恶中之恶》首版预告：两位男神对手戏太帅气＋满满动作戏！

Disney+新剧《恶中之恶》由池昌旭、魏嘏隽（魏河俊）、林世美主演，讲述1990年代为了将韩中日跨国毒品交易中心的江南联合组织一网打尽，警察俊默潜入组织内部展开调查的故事。

今日（31日）公开首版预告，以爲了推翻韩中日毒品垄断集团而潜入新兴犯罪组织「江南联合」的警察朴俊默（池昌旭 饰）和江南联合的头目郑基哲（魏嘏隽 饰）的尖锐面对面开始，提高紧张感。两位真的都好帅气，像是在看电影啊！

朴俊默用「你是郑基哲吗？」挑衅的一句话并接近他，之后郑基哲对他说：「来当我的手下！」接受他的样子，引起人们的兴趣。完美融入「江南联合」一员的朴俊默和对其的信任和怀疑之间矛盾的郑基哲，以及爲解决事件而直接投入的精英警察兼朴俊默的妻子刘以贞（林世美 饰），混乱一触即发的情况更加令人好奇。预告中还看到团体打斗和赛车等动作戏，再现90年代江南氛围的体裁氛围。



而池昌旭不仅展现高强度的强烈动作戏，还细致地描绘角色复杂的内心变化，宣告新的人生角色的诞生。韩东旭导演还透露：「池昌旭演员将展现至今爲止从未见过的非常新颖、浓厚的优秀演技。我认为他应该会成为这体裁作品中演技最好的演员。」



《恶中之恶》由电影《当男人恋爱时》的导演韩东旭执导，将在9月27日於 Disney+上线三集，此后每周三更新两集，总共有12集。

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