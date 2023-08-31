李准基自爆無法結婚的原因竟然是因為她：她結婚對象一定要是正直可靠的人才行！

童顏男神李準基作客tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》，公開了自己無法結婚的原因。

今年41歲的李準基，也是觀眾和粉絲們經常催婚的男明星之一，出道數年的他被民眾們熟知的女友也只有女演員全慧彬一人而已，之後再無傳出任何戀愛的消息。 李準基在節目中自爆從2013年起就和妹妹同住，對方還是自己柔術對練的搭檔。



李準基表示：「認識我們兄妹的人都說我倆結不了婚的原因就是總是黏在一起，會很在意對方，我倆真的性格非常搭，同住之後經常一起做各種事情，柔術也是我學了之後覺得可以鍛鍊身體，又能護身，就拉著她一去去練了。 她學了以後也說很不錯，還說和哥哥在一起很好，又參加了比賽還拿了獎，我和她練了有3年半的時間。」



聽完李準基和妹妹的故事，劉在錫忍不住感嘆兄妹倆的感情，李準基又稱：「同住真的很不錯，她也說因為我她很累，要做飯啊之類的，讓我好好專注工作就好。」 當聽到主持人說「妹妹如果要結婚的話，你應該會很在意吧」時，李準基即刻回應：「我會生氣，如果不是正直可靠的人的話，哪怕我暫時不工作也要把好好把她糾正過來，她對我來說真的非常重要。」

李准基完全就是寵妹狂魔嘛，哈哈！

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