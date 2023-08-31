《演員旅行中》丁海寅&任時完陷入「數字8」時空，兩人超有緣讓在場所有人都起雞皮疙瘩的程度！

從今天開始，我的幸運數字就是8了！丁海寅&任時完的《演員旅行中》已經開播囉～。

由兩大男神級演員「丁海寅」和「任時完」所合作的旅遊綜藝節目《演員旅行中》已於上週三正式開播，帥哥之間滿滿的Bromance互動也讓這個節目很有看頭。

*韓綜《演員旅行中》現已登陸「黃Viu煲劇平台」 ，同步跟播中，香港觀眾可以免費收看。



在《演員旅行中》兩人結伴同行前往威士忌最大生產國之一蘇格蘭，品嚐美酒佳餚之餘，更聯繫著彼此的感情，在出發前，節目組分享了他們倆其實與「數字8」有著很深的淵源！讓現場眾人聽了忍不住起雞皮疙瘩。



1. 出生年份：兩人都是「1988年生」，一出生就帶著雙8的命運。



2. 生日：丁海寅是4月1日，任時完12月1日，剛好就差8個月。



3. 工作人員：連作家跟主拍攝導演也都是1988年生！



4. 旅遊地點：而他們兩人一心嚮往的此次旅遊地點蘇格蘭的單字，也是8個英文字母「Scotland」，真的是被各種「數字8」給圍繞啊。



這次的旅程也會以8這個數字，來完成一系列任務，光是兩位帥哥同框就非常養眼了，充滿未知的超有緣旅程也讓觀眾們十分好奇。

此外，「國民初戀男」丁海寅9月中將訪港與粉絲見面！他將於下月12日在港出席《Viu Scream Dates 呈獻：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會，屆時影迷不但可以近距離與丁海寅見面，全場粉絲更可參與歡送環節，並會獲贈小禮物！門票現正公開發售，與此同時，Viu還獨家推出優惠套裝，買飛送總值過千優惠，詳情可瀏覽Viu Hong Kong facebook（https://www.facebook.com/viuhongkong），萬勿錯過。

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