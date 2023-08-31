李准基自爆无法结婚的原因竟然是因为她：她结婚对象一定要是正直可靠的人才行！

童颜男神李准基作客tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》，公开了自己无法结婚的原因。

今年41岁的李准基，也是观众和粉丝们经常催婚的男明星之一，出道数年的他被民众们熟知的女友也只有女演员全慧彬一人而已，之后再无传出任何恋爱的消息。 李准基在节目中自爆从2013年起就和妹妹同住，对方还是自己柔术对练的搭档。



李准基表示：「认识我们兄妹的人都说我俩结不了婚的原因就是总是黏在一起，会很在意对方，我俩真的性格非常搭，同住之后经常一起做各种事情，柔术也是我学了之后觉得可以锻炼身体，又能护身，就拉著她一去去练了。 她学了以后也说很不错，还说和哥哥在一起很好，又参加了比赛还拿了奖，我和她练了有3年半的时间。」



听完李准基和妹妹的故事，刘在锡忍不住感叹兄妹俩的感情，李准基又称：「同住真的很不错，她也说因为我她很累，要做饭啊之类的，让我好好专注工作就好。」 当听到主持人说「妹妹如果要结婚的话，你应该会很在意吧」时，李准基即刻回应：「我会生气，如果不是正直可靠的人的话，哪怕我暂时不工作也要把好好把她纠正过来，她对我来说真的非常重要。」

李准基完全就是宠妹狂魔嘛，哈哈！

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