畫報比正片還要甜！《MOVING 異能》趙寅成＆韓孝周情侶畫報幕後花絮照，網友：「想看二搭」

日前，在《MOVING 異能》中扮演夫妻的趙寅成＆韓孝周為時尚雜誌《Harpers Bazaar》拍攝一組情侶畫報。

近日，韓孝周的所屬社BH娛樂公開這組畫報的拍攝花絮照，也讓不少網友直呼：「畫報比正片還好嗑」、「兩位真的好配」、「希望他們可以再合作一部劇」、「星期三見」、「導演～編劇～拜託讓他們二搭」、「連身高都打好搭」、「韓孝周太美了」等等。（更多圖：請點這）



《MOVING 異能》講述隱藏超能力生活於現在的孩子們，與隱藏過去痛苦秘密的父母們，雙方共同面對跨越世代的巨大危險的超能力動作英雄故事。在 Disney+ 上線後，創下韓國和全球內容公開第一週收視時間最多的紀錄。

而《MOVING 異能》將在今日（30日）公開第12、13集，包含洙源（柳承龍 飾）和斗植（趙寅成 飾）作爲搭檔展開的動作、美賢（韓孝周 飾）和斗植的羅曼史，以及留下的洙源的故事，展現心動和幸福、緊張感和懷疑，以及更加豐富多彩的感情故事。正如姜草作家所說：「在《MOVING 異能》中最重視的是人物的敘事，本集中公開的人物敘事將更加投入。」



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