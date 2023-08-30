這次不驅魔回歸歌手的金世正 第一次來唱就加場 10月台北連唱兩天

首度來台開唱的心情，就是期待到不行！韓國女星金世正首次亞洲巡迴演唱會台北站開紅盤，消息傳回韓國後讓經紀公司以及她本人都超級開心，經過主辦單位緊急協商後，決定在10月14日加開一場，金世正也錄製問候影片，表示距離上次來台已經相隔四年，最難忘的就是台灣SESANG（金世正粉絲暱稱）溫暖的歡迎與應援！

金世正出道七年終於要舉辦亞洲巡迴演唱會，除了首爾之外，其他城市原本真的只有規劃一場，結果10月15日的台北場在開賣當天，系統湧入超過1.3萬人搶票，能獲得如此的迴響令經紀公司又驚又喜，在台韓雙方協調後終於確定要在10月14日於同場地加開一場，也讓台北站成為本次巡迴第一個宣布加場的城市。



她也特別錄製影片問候久違的台灣粉絲，甚至開心地高舉雙手大喊「台北！台北！」，更預告「為了在當天能把最好的舞台呈現給SESANG們，我現在也非常認真的在準備當中！」透過畫面都能感受到金世正的興奮。【2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR ‘The 門’】10月14日加場門票將於本週六（2日）13：14在KKTIX開賣，更多詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書專頁與IG。

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