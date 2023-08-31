少女时代孝渊爆料队内关系：其实我们经常半年都不联系，也不好奇对方的近况

即使我们不常联系，但我们的友谊是建立在默契和信任之上的，这种感情永远不会消失。

出道16年的少女时代是K-POP史上划时代的爱豆团，虽然成员们各奔东西，有的solo，有的拍戏，就连经纪公司都不同，但「少女时代」之名、成员们之间的友情始终未变。最近成员孝渊做客了KBS COOL FM广播节目《歌谣广场》，公开了自己与其他成员们相处的趣事。



当主持人问及少女时代其他成员对她的新曲《Picture》的反应时，孝渊笑著坦白道：「我们人很多，大家又都很忙，其实互相不太会好奇对方的事情，我也是因为要准备的事情太多，都没和她们讲，歌出来之后就让她们看著宣传就行，但她们都没有反馈。」 接著主持人又提问「一打电话立即接起来的成员是谁？」 孝渊老实回答：「应该是Tiffany或者秀英吧。」 主持人再问「经常打电话的成员是谁？」 孝渊非常爽快地回答：「其实我们可能半年才联系一次。」



Q. 소시 멤버 중 전화 한 번에 받을 것 같은 멤버는?



효연 : 티파니 아니면 수영이

이은지 : 전화 통화 자주 하시나 봐요?

효연 : 안 해요 정말 솔직히 6개월에 한번 할까 말까 pic.twitter.com/roVKTEpLVg — 화수은화 (@SNSD_0805) August 29, 2023

去年少女时代出道15年之际，成员们以完整体回归发行专辑，主打曲《Forever 1》威力不减，也令新K-POP粉见识到了女帝的实力和舞台魅力。



看完孝渊的采访，不少网友评论称：「不是天天联系就是友情深」、「这样才是真朋友啊」、「太有同感了，我和闺蜜也不经常联系，但一见面就有说不完的话」、「求你们再合体一次吧」等。

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