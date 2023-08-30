NewJeans惠仁哥哥曝光！韓網友看了忍不住大呼：怎麼還不出道？

這一家DNA真的絕了！

新生代人氣女團NewJeans成員惠仁的哥哥在韓網曝光，頓時就引發了廣大NewJeans歌迷和網友的關注。



照片中惠仁兄妹倆差不多還是國中生的年紀，妹妹調皮地站在哥哥身邊擺出各種姿勢，哥哥反倒是一副少年老成的穩重表情。 惠仁的哥哥戴著一副圓框眼鏡，留著長度到下巴處的中長髮，有時是齊劉海，有時又五五分露出額頭，看上去一股書生氣，很有優秀「媽朋兒」的學霸氣質。



뉴진스 혜인 친오빠 pic.twitter.com/q2jBQUKKh5 — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) August 24, 2023

網友和粉絲們看到惠仁兄妹倆的照片後忍不住評論：「果然DNA騙不了人，真的太像了」、「這家DNA太猛了」、「看上去聰明絕頂」、「和惠仁一模一樣，快出道吧」、「說是龍鳳胎我都相信」、「兄妹倆感情真好，一般這個年紀哥哥都不願意靠近妹妹」、「為什麼不出道？ 我以為我國的帥哥美女都被抓去了SM地下室，居然還有野生的」、「能不能進妹妹公司的新男團？？」 、「我想看他摘掉眼鏡」等

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