NewJeans惠仁哥哥曝光！韩网友看了忍不住大呼：怎么还不出道？

这一家DNA真的绝了！

新生代人气女团NewJeans成员惠仁的哥哥在韩网曝光，顿时就引发了广大NewJeans歌迷和网友的关注。



照片中惠仁兄妹俩差不多还是国中生的年纪，妹妹调皮地站在哥哥身边摆出各种姿势，哥哥反倒是一副少年老成的稳重表情。 惠仁的哥哥戴著一副圆框眼镜，留著长度到下巴处的中长发，有时是齐刘海，有时又五五分露出额头，看上去一股书生气，很有优秀「妈朋儿」的学霸气质。



뉴진스 혜인 친오빠 pic.twitter.com/q2jBQUKKh5 — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) August 24, 2023

网友和粉丝们看到惠仁兄妹俩的照片后忍不住评论：「果然DNA骗不了人，真的太像了」、「这家DNA太猛了」、「看上去聪明绝顶」、「和惠仁一模一样，快出道吧」、「说是龙凤胎我都相信」、「兄妹俩感情真好，一般这个年纪哥哥都不愿意靠近妹妹」、「为什么不出道？ 我以为我国的帅哥美女都被抓去了SM地下室，居然还有野生的」、「能不能进妹妹公司的新男团？？」 、「我想看他摘掉眼镜」等

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