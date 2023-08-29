期待～終於有綜藝可以看啦！BTS V 確定出演《Running Man》，節目將在9月10日播出！

今日（29日）有韓媒報導BTS防彈少年團V（金泰亨）將出演《Running Man》。

隨後，SBS方面也證實 V 已經在28日單獨結束《Running Man》的錄製，節目將在9月10日播出。而《Running Man》的官方 SNS 上也公開了「Running Man X 防彈少年團 V」9月10日下午6點15分的字樣，還有 V 的名牌。

而防彈少年團在2016年曾出演過《Running Man》第300集特輯（2016年），V 是時隔7年作爲單獨嘉賓與成員們見面。因為防彈成員們平時很少出演綜藝節目，因此這次他的登場也備受粉絲們的期待，感覺有機會創下近期的高收視呢～！除了《Running Man》外，V 還錄製 Dingo 的節目《今天也辛苦了》，會在8月31日公開。



另外，V 將在9月8日下午1點發行首張個人專輯《Layover》。包括主打歌〈Slow Dancing〉在內，收錄了〈Rainy Days〉、〈Blue〉、〈Love Me Again〉、〈For Us〉和〈Slow Dancing Piano Ver.〉共6首歌曲。



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