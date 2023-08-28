《MOVING 異能》口碑不斷！「帥氣又搞笑」趙寅成＋柳承龍搭檔成黑色要員團隊海報！

Disney＋推出的人氣劇集《MOVING 異能》（MOVING超異能族）自公開以來好評不斷，除了前面6集描述擁有超能力的第二代，接下來更開始訴說著超能力家族的故事，他們的父母因為何種緣分相遇相愛的故事，而最近的劇情也說明了韓孝周與趙寅成的愛情故事，以及柳承龍與郭善英的相遇，今日更公開了柳承龍以及趙寅成成為拍檔的海報。

新公開的海報中，趙寅成與柳承龍帥氣登場，第11集的結尾也提到了兩人的相遇，正當柳承龍差點無法脫身時，飛在空中朝惡人開了致命一槍的趙寅成，救了柳承龍一命。因此兩人均效力於安企部，趙寅成是學長，負責帶領新進人員柳承龍。兩人也將正式組成要員拍檔，開始共同執行任務，「文山」與「九龍浦」將共同遭遇什麼樣的故事？





《MOVING 異能》的人氣讓許多觀眾們紛紛表示「只期待星期三的到來」，從一開始的青春高中生活，自F登場後開始打亂了他們的日常，這些擁有特異功能的父母以及孩子們，感受到有人正在奪走他們的生命。隨著F的失敗後，劇情走向也開始介紹上一代的故事。從高允貞以及李正河等人的青春可愛劇情，到韓孝周、趙寅成以及柳承龍的年少故事登場，本週預計還將揭開怪力男金成均的過往，令人期待不已。雖然獨特，但並不是怪物。這些超異能者的故事將在每週三的Disney＋頻道更新。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞