韩系「美声小王子」金在焕10月1日中秋假期来台举办FANMEETING

韩系「美声小王子」金在焕，宣布即将在10月1日晚间六点半，於「信义剧场Legacy MAX」举办「KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN TAIPEI - J.A.M（Journey Above Music）」，自2016年参加「Vocal战争：神之声音」，拿下首位挑战成功的参赛者，2017年参加选秀节目「PRODUCE 101（2）」，最终以第4名成为限定团Wanna One担任主唱，合约期满后，金在焕成为SOLO歌手继续活跃於乐坛，有著世界村般的歌迷溺爱他的美声！

金在焕最新发行的第六张迷你专辑「JAM」当中的主打歌「LUCKY！」，轻快旋律成为炎炎夏季里的一剂舒畅凉帖，尤其可爱手势更是让不少粉丝拿来拍成TIKTOK分享，日前8月10号，他也在首尔举办的「2023K GLOBAL HEART DREAM AWARDS」擒拿「K GLOBAL 最佳主唱奖」殊荣，其完美细腻的嗓音，加上无懈可击的转音，更是将他人气推至最高峰，这次FANMEETING，或许大家可以期待「美声小王子」献唱这首流量已破千万的人气好歌！而贴心的他也表示：「谢谢大家喜爱我的歌！很开心听到你们说我的歌好听，其实我也是非常喜欢！因为这些歌，都有著跟大家一起成长的点滴，所以你们可以小小期待，我将会准备最扎实的歌单与舞台演出，大家相约好了喔！」。



在乐坛被形容「同时能一边跳舞，一边飙高音」的歌手并不多见，而金在焕便是其中一位，有著「天生歌手」之命的他，谦虚的表示不敢当外，也谢谢大家给予支持，在舞台上能尽情挥洒最喜爱的歌唱与舞蹈，金在焕感性的说：「因为这样，我也一步步的产生了自信，觉得我一定可以做的更好！更要把最好的呈献给大家！」，而他也曾为了专辑做了体能训练，原本就纤瘦身型一度从64公斤降至58公斤，让肌肉力帮助肢体舞蹈的发挥，其认真态度也让工作团队敬佩不已！敬请期待10月1日晚间六点半於「信义剧场 Legacy MAX」举办的「美声小王子」金在焕「KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN TAIPEI - J.A.M（Journey Above Music）」。

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