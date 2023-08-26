《假面女郎》其實有第4個成年「金貌美」！熱舞的原來是她

熱播韓劇《假面女郎》，嚴格來說有4位女主角！

《假面女郎》目前正在火熱播出中，講述了長相平凡但身材姣好的普通上班族「金貌美」，晚上變身為戴著面具的熱辣女主播，在網路世界迷倒眾生，捲入了一系列驚悚恐怖的事件中，展現了「三個姓名、三次人生、三起命案」的故事。



「金貌美」經歷了三個階段，整容前、整容後和入獄後中年時期，分別由新人李寒星、世界第一美NANA和童顏女神高賢廷扮演。 但實際上成年「金貌美」還有第四人，就是戴著面具熱舞的那一位。



不少觀眾以為是李寒星戴上面具後在螢幕前搔首弄姿、撩撥宅男粉絲，實際上「舞替」另有其人，她就是模特Zizian。 Zizian通過個人IG公開了拍攝花絮照，並透露了拍攝時的幕後故事，從去年1月開始練舞，到同年8月正式進去拍攝。



Zizian表示：「為試鏡成功落淚，也為發誓好好跳不擅長的舞蹈而落淚過，去年真的經歷了很多。 去年第一次接觸《節奏中的那舞》舞蹈時就覺得金完宣前輩太厲害了，舞也太難了吧。中途還得了covid-19，一直到3月每週練習3-4次，每次練2-3小時，這段回憶如今還歷歷在目。電視劇裡沒有放出整首歌，看上去不是很累，但其實跳完整曲會全身被汗濕透、上氣不接下氣，累到直接躺在地上。 為此我瘦了3-4kg，臉都瘦成了骷顱頭，不過看到《假面女郎》上映，真的非常開心。」 最後Zizian感謝了練舞老師，並為新人演員李寒星打氣，稱她是「一起流汗練舞的真正金貌美」。

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