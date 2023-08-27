是廉惠蘭安宰弘母子「支配」了《假面女郎》！韓網友：以為他倆演完這部就要退圈了

NETFLIX新劇《假面女郎》大家都在追嗎？

《假面女郎》改編自同名網漫，講述了長相平平卻身材火辣的女人「金貌美」，在白天是一個普通的上班族，晚上則戴著面具變身為網路廣播BJ「假面女郎」，捲入了一系列驚悚恐怖的事件中，展現了「三個姓名、三次人生、三起命案」的故事！新人演員李寒星、「世界第一美」NANA和「氧氣女神」 高賢廷三人飾一角，分別扮演了「貌美」整容前、整容後與中年形象，給觀眾們留下了深刻的印象。



除了三位女主角之外，配角也讓觀眾們讚歎不絕，尤其是廉惠蘭和安宰弘扮演的母子稱得上是支配了整部劇，演技讚到讓人懷疑他倆是不是演完這部就要退出演藝圈了？ ！

安宰弘扮演的「朱悟南」和「貌美」一樣對外貌極度自卑，在公司里是個透明人物，唯一的愛好就是看直播，他通過假面女郎手上的痣發現了對方正是自己的同事「貌美」，不惜為愛傷人，最後卻落得個被愛戀之人虐殺的慘痛下場。 劇中的「朱悟南」在外面時是不折不扣的內向型人格，回到家就化身為熱衷於為熱辣女主播瘋狂的宅男，100%貼合原作漫畫，從亮相開始就令觀眾忍不住直呼「神還原」、「太像了」、「演技好到我以為他演完這部就要退出演藝圈了，對人物的刻畫不遺餘力」等。大前輩金義聖更是大讚他演技「猥瑣，但演得真好！(더럽고 좋더라......)」。



而飾演「朱悟南」媽媽「金慶子」的廉惠蘭也同樣演技精湛。 在兒子失蹤後，她整理好崩潰的心情，開始追蹤兒子的痕跡。 當殺害兒子的兇手「貌美」坐牢之後，她又盤旋在「貌美」女兒的身邊，甚至一心想要弄死對方，早就因復仇迷失了自己。 和前作《黑暗榮耀》一樣，廉惠蘭接連在兩部作品中扮演復仇形象，但人設卻完全不同。 「賢南」（《黑暗榮耀》中的形象）雖然一直被家暴，但內心卻始終向陽，沒有一絲陰暗，展現了飽滿的母愛和可愛魅力。 而「金慶子」從登場開始就是陰森氛圍，連孩子都不放過的狠毒與瘋狂讓人毛骨悚然，從受害者變為加害者只是一念之間，看得觀眾們根本不相信這是同一個人演的。



正因為安宰弘和廉惠蘭的紮實演技，才令廣大觀眾忍不住稱讚「是廉惠蘭母子支配了《假面女郎》這部戲」。

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