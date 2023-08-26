李準基&申世景情侶寫真公開：絕美顏值的碰撞！接棒《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》展現優雅迷人氣質

兩人的情侶寫真（畫報）展現出獨特的魅力，這兩張臉放在一起真的太吸引人了。

tvN 強檔續作《阿拉姆恩之劍》是作為《阿斯達年代記2》的全新劇名，以妥坤（張東健 飾）在前作中佔據王位約8年後的阿斯達為背景所展開，無可避免地將面臨一場大戰也為四位主角開拓出嶄新的命運。

尤其是李準基和申世景的相遇，讓大家對《阿拉姆恩之劍》有了更高的關注度，兩人首度公開的情侶寫真中，展示了他們獨特的迷人魅力，也讓人相當好奇他們之間碰撞出的全新火花。



公開的全身照中，李準基和申世景保持一步之遙的距離，互相對視，交換著深情的目光。他們穿著充滿時尚感的黑白灰色系，微甜的互動讓人心跟著悸動。



李準基一人分飾「銀殲」和「薩雅」兩角展現出領袖風範，海報中面對敵人沒有絲毫的畏懼，堅定的眼神中充滿著求勝的慾望和無與倫比的勇氣。



申世景飾演的「坦雅」成為大祭司後，擁有著絕對的威嚴和力量，蛻變後的她誓言打造出不再有戰爭的世界。



《阿拉姆恩之劍》預計於9月9日晚間21:20首播，Disney+平台也同步上線。

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