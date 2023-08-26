李准基&申世景情侣写真公开：绝美颜值的碰撞！接棒《阿斯达年代记：阿拉姆恩之剑》展现优雅迷人气质

两人的情侣写真（画报）展现出独特的魅力，这两张脸放在一起真的太吸引人了。

tvN 强档续作《阿拉姆恩之剑》是作为《阿斯达年代记2》的全新剧名，以妥坤（张东健 饰）在前作中占据王位约8年后的阿斯达为背景所展开，无可避免地将面临一场大战也为四位主角开拓出崭新的命运。

尤其是李准基和申世景的相遇，让大家对《阿拉姆恩之剑》有了更高的关注度，两人首度公开的情侣写真中，展示了他们独特的迷人魅力，也让人相当好奇他们之间碰撞出的全新火花。



公开的全身照中，李准基和申世景保持一步之遥的距离，互相对视，交换著深情的目光。他们穿著充满时尚感的黑白灰色系，微甜的互动让人心跟著悸动。



李准基一人分饰「银歼」和「萨雅」两角展现出领袖风范，海报中面对敌人没有丝毫的畏惧，坚定的眼神中充满著求胜的欲望和无与伦比的勇气。



申世景饰演的「坦雅」成为大祭司后，拥有著绝对的威严和力量，蜕变后的她誓言打造出不再有战争的世界。



《阿拉姆恩之剑》预计於9月9日晚间21:20首播，Disney+平台也同步上线。

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