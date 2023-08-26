【韓網熱帖】BTS V&朴寶劍同框超養眼！韓網友：感覺視力都變好了

當帥哥旁邊站著的還是帥哥，那叫一個養眼！

演員朴寶劍和防彈少年團成員V一同出席了celine日本東京表參道店重新開業的慶典，兩人還同框出鏡，大展型男本色。 朴寶劍一身ALL BLACK造型，黑色機車夾克搭配同色T恤，硬朗帥氣的同時也顯得輕鬆隨和。 V則是牛仔夾克，短款上衣讓雙腿變得更加修長，腰部以下全是腿。 一條簡潔的黑色長褲讓造型沉穩很多，加上搭配白T恤和皮鞋造型也能彰顯出優雅的一面。



帥哥同框也引得全韓網熱評，誰不愛看帥哥呢！以下為韓國網友評論：

1. 當高顏值碰上高顏值，到底是誰讓他倆碰面的，必須給他頒獎

2. 值得感恩的同框，這種帥照越多越好，V 喜歡穿寬鬆肥大的褲子，這次終於穿上了緊身褲，腿顯得更長了

3. V 就像漫畫裡走出來的一樣，朴寶劍也好帥啊，太養眼了

4. 我的眼睛好開心啊

5. 帥哥最棒，而且還是千年難遇的美男

6. V 好像人偶啊，太帥了，朴寶劍這種冷美男的感覺帥爆了

7. 純情漫畫男主角就長這樣吧，髮色也很接近，帥呆了

8. 演員果然不同凡響

9. 我要笑死在留言區了

10. 視力突然變好了

11. celine boy的顏值絕了，負責人不用吃飯光看他倆都飽了吧

12. 美男萬歲

13. V 從顏值還是就沒話說，太帥了，完全就是法國人偶

14. 他倆是用顏值殺死了我們

15. 我一直以為朴寶劍是那種純情男生的形象，最近感覺越來越粗獷了（是褒義喔）

16. 謝謝你倆同框

17. 照片風格是去 V 家玩耍的朴寶劍嗎？

18. 很像黑髮、金髮的人偶

19. 哇，你倆是在拍漫畫封面吧

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