《恋人》南宫珉终於如愿获得安恩真的红唇！第七集最新剧照也是海报名场面的诞生！

最近热播中的韩剧《恋人》今日即将进入第七集，战乱下的他们仅是祈求对方平安，祈求一次重逢就已经非常辛苦，前几集南宫珉老是拿安恩真的嘴唇当作赌注，第七集的剧照中看来他已如愿！并且这是海报的名场面呢！

MBC金土电视剧《恋人》自播出以来收视率不断攀升，甚至登上了金土电视剧同时段的王位，上周第六集收视率以8.8％刷新自身最高纪录，甚至瞬间最高收视率已达到9.9％，往双位数迈进，也有越来越多观众们等不及每周的更新。而剧中南宫珉以及安恩真的恋情展开，更是观众们最想看到的关键剧情。



《恋人》中饰演不婚主义的风流男子南宫珉，遇上了聪明又有胆识的安恩真，两人在战乱中为了遵守对彼此的约定而努力，相互思念也拯救彼此，这样的爱情打动了观众们的心。而在8月25日即将播出第7集之前，制作组也公布了这组「接吻一秒前」的照片，两人在美丽的麦田中央，即将展开定情一吻，更令观众们感到期待。



安恩真在剧中总是嘴上嚷著自己爱的是李学周所饰演的延俊公子，但在关键时刻她的眼神总是首先望向南宫珉，只要在他身边也总能安心地睡著，南宫珉也因此提出了两人不妨先进入「暧昧关系」，之后再决定是否要真正交往成为恋人。照片中的这一刻让安恩真也闭上了眼睛，这个充满爱的美丽画面，也被采纳为本剧的主题海报。



第六集的结尾中，南宫珉终於又看见了安恩真的背影，但碍於自己可能感染天花而不敢接近她，只能让她顺利逃跑，而帮她断了后方的蛮夷追兵，安恩真也似乎有察觉是南宫珉的帮忙，而又回头来查看。两人重逢之后是否恋情就真正开始了呢？第7集当中暂时摆脱了残酷的战争，两人是否能够更加拉近距离呢？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻