BTS 防彈少年團 V 在日本被人抓頭髮影片引發粉絲眾怒！網：「場面真的好瘋狂」

【影片】久違地見到了 V（金泰亨），粉絲們都相當熱情且激動。

近期 BTS 防彈少年團 V 與朴寶劍一起前往日本參加了 CELINE 的全球品牌大使活動，卻發生了令人不愉快的事件。

在活動結束 V 走出商店時，粉絲們一擁而上相當熱情，周圍的保安人員也努力保護著他的安全，但當 V 正準備上車前，卻被一名粉絲抓頭髮，這驚險的一幕被捕捉到後，粉絲們看了也相當生氣，情況嚴重更可能導致受傷。

當天活動的影片中，V 一開始到達現場時，就與粉絲們開心地互動。日本粉絲們也因此擔心難過，希望 V 不要因為這個突發狀況而對她們失望。

此外，V 將於9月8日發行個人專輯《Layover》，先行曲〈Love Me Again〉目前已進入了 Billboard 的 Hot 100 榜單，並拿下了音樂節目《M Countdown》的冠軍一位。



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