《戀人》看著妳的背影，知道妳仍安好已足夠！南宮珉智勇雙全深入敵營，分離後的重逢更動人〜（EP.5 –6）

[有雷] 《戀人》自開播以來收視率節節高升，越來越期待每一次南宮珉與安恩真在戰亂之下的重逢。驚險搭救了安恩真後，南宮珉仍前往追逐蠻夷，也獻計讓想拯救君王的義兵們一舉得勝。接著他更成為臥底混入可汗營區，自願成為第一線甲士，在關鍵時刻阻礙了可汗進軍的路程……

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在驚險救下了吉彩（安恩真飾）等人後，李張賢（南宮珉飾）留下馬匹與推車讓她們撤退，仍繼續前往追擊蠻夷，雖然目標與義兵們想拯救君王不同，但同樣都得先遇上蠻夷，於是暫時成為了同路人。吉彩一行人雖已撤退到安全地帶，恩愛（李多寅飾）卻表示希望能為此戰爭盡力救人，希望到醫護站協助，吉彩只好也前往該處。某日視線的交會，是受到輕傷的張賢，吉彩幾乎快笑了起來，看見傷勢較重的延俊（李學周飾），卻責怪張賢沒保護好延俊。



吉彩與張賢說好了先進入曖昧期，默默關注彼此，再決定是否要進一步成為戀人，不過有張賢在的時候，吉彩總是特別有安全感，睡得香甜。此時義兵打算發動大型攻擊，但卻是抱著必死的決心，張賢看著一群打算赴死的義兵，於是利用自己對蠻夷的熟悉而獻上計謀讓義兵們大獲全勝，其中一位世子身邊的護衛也邀請李張賢一同進宮。張賢告訴吉彩，因為看準了蠻夷不諳水路，江華島應該是安全避難之地，而她也往該處移動。



張賢決定深入敵營，與搭檔良音混進了可汗的軍營裡，兩人先是以一搭一唱的動人歌聲吸引了可汗，令可汗動了思鄉之情，要求兩人每日都來獻上歌曲。不過其他將軍並不相信兩人，甚至動用私刑逼問兩人的身份，幸虧良音與張賢有驚無險地度過難關，並且開始順利地將可汗營區內的狀況傳達給遠方受困於南漢山城的殿下及世子。可汗要求殿下投降，並且開始施加壓力，原來是可汗軍營開始出現天花傳染病，士兵們戰力節節下滑。



吉彩發現有追兵也登陸江華島，於是再度展開逃亡。機智的她搶著保護了元孫，並以四人有產婦可提供元孫喝奶為條件，要求四人一起登船離開江華島。張賢聽聞了可汗即將攻打江華島，更有人搶來了他送給吉彩的短刀，令他陷入自責與擔憂，並自願成為前線的甲士。在行動中張賢再度見到了吉彩的背影，吉彩帶著恩愛一群人正躲避在大岩石的背面，看見她的背影讓張賢感覺欣慰。



見到可汗將對吉彩等人發動攻擊，張賢只好上演臥底窩裡反，開始不再隱瞞自己的身份，並發下豪語，沒有蠻夷能夠通過他這關，不過此時他似乎也被感染了天花，視線開始變得模糊。吉彩則是憑著眼角餘光似乎瞄到了張賢的身影，想起了他月光下的誓言，逃到一半卻回頭去找張賢……



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