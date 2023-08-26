SBS節目拉踩BLACKPINK&防彈少年團試圖洗白FIFTY FIFTY，韓網一片罵聲：趕快廢了這節目吧

原本想要憑藉電視節目洗白，卻沒想到節目播出後被罵得更慘。

女團FIFTY FIFTY合約糾紛已經鬧了多少，早就成了韓娛圈「忘恩負義」、「白眼狼」的代名詞，為了解約給前東家下套，背刺老社長，一系列奇葩操作因韓媒介入而被揭發，這也使得FIFTY FIFTY的形象和人設徹底跌入谷底。

這次FIFTY FIFTY獲得了韓國三大台之一的SBS的澄清機會，上了調查追蹤節目《想知道真相》，沒想到不但沒有任何洗白的作用，反倒招來更激烈的罵聲。



節目組表示NewJeans在英國沒有任何知名度，而FIFTY FIFTY的歌卻在當地家喻戶曉。之後節目組又用刁鑽的視角比較BLACKPINK和FIFTY FIFTY的成績，最終得出了後者比前者還要紅的結論。最後連防彈少年團都未能逃過被拉來墊背的命運，節目組表示在防彈少年團成長為世界頂流愛豆團之際，沒有人去關心K-POP界還有數不清的無名愛豆在無聲無息地消失。老實說，防彈少年團的起點還不如FIFTY FIFTY呢，BIGHIT一開始就是小公司，防彈少年團7名成員也是經過自己和公司的共同努力才走到了現在。



相關內容播出之後就在韓網引爆熱議，theqoo和NATE PANN上出現了「《想知道真相》拉踩BTS、BLACKPINK和NewJeans」、「因為《想知道真相》FIFTY FIFTY風評變得更差」等貼文，網友們留言怒斥節目組和FIFTY FIFTY，紛紛表示：「幫FIFTY FIFTY賣慘，節目組也太不了解愛豆飯圈了吧，你們應該保持中立才對」、「《想知道真相》因為在FIFTY FIFTY這期特別報導中為騙子洗白而淪為垃圾節目，哪怕被騙走1億都能氣個半死，更何況騙子還要跳出來喊冤叫屈？？ 節目組太會噁心人了」、「防彈功成名就和無數愛豆悄無聲息地消失有什麼關係啊？難道是這無數愛豆的犧牲才造就了防彈的成功嗎？ 正是因為防彈的成功，為無數愛豆進軍更廣闊的的市場鋪了路。 節目組這是在說什麼胡話」、「節目組到處蹭熱度，只會讓人越來越討厭她們」、「這期節目太噁心了，難道我家孩子是坐了電梯登頂的嗎？ 被節目這麼光明正大的偏袒，她們高興瘋了吧，麻煩你們永遠不要再出來丟人現眼了」、「節目組和FIFTY FIFTY有什麼血緣關係嗎？」 、「節目全程都是成員家人在抱怨公司，這麼不喜歡當練習生不當就好了啊，接受了公司的全力支持之後卻出爾反爾」、「《想知道真相》節目組的無理由站隊，這就已經讓該節目失去了存在的意義」等。



此外節目組還找來了FIFTY FIFTY出道前擔任他們教練的A某和B某，根據兩人所說fifty fifty出道前被要求控制體重，每天都要稱體重，因此壓力巨大。 聽起來是不是很像無良公司為逼迫練習生減肥不讓吃飯？ 節目播出後即刻就有網友曬出FIFTY FIFTY吃飯照片，狠狠打臉節目組。 照片中FIFTY FIFTY餐食豐富，甚至有人氣貝果店的貝果外賣、壽司、三文治、韓餐等，吃的比上班族都要豐盛。



(충격) 피프티피프티의 살인적인 다이어트 식단 pic.twitter.com/vNqsbsa0DM — francetracny (@francetracny) August 24, 2023

《想知道真相》節目組因為偏頗的站隊式報導失去了觀眾們的信任，目前節目組已經下架了該期節目，但仍未平息觀眾的怒火，眾人湧入節目留言板塊，刷版3000多條。8月23日韓國國民請願網站上已經出現要求電視台廢止該節目的請願，截至止24日上午已經有3000多人參與。面對越拍越多的砲轟聲，節目組最終抵不過壓力出面道歉，並表示會隊此事繼續採訪取材，籌備後續節目。

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