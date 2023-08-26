《假面女郎》其实有第4个成年「金貌美」！热舞的原来是她

热播韩剧《假面女郎》，严格来说有4位女主角！

《假面女郎》目前正在火热播出中，讲述了长相平凡但身材姣好的普通上班族「金貌美」，晚上变身为戴著面具的热辣女主播，在网路世界迷倒众生，卷入了一系列惊悚恐怖的事件中，展现了「三个姓名、三次人生、三起命案」的故事。



「金貌美」经历了三个阶段，整容前、整容后和入狱后中年时期，分别由新人李寒星、世界第一美NANA和童颜女神高贤廷扮演。 但实际上成年「金貌美」还有第四人，就是戴著面具热舞的那一位。



不少观众以为是李寒星戴上面具后在萤幕前搔首弄姿、撩拨宅男粉丝，实际上「舞替」另有其人，她就是模特Zizian。 Zizian通过个人IG公开了拍摄花絮照，并透露了拍摄时的幕后故事，从去年1月开始练舞，到同年8月正式进去拍摄。



Zizian表示：「为试镜成功落泪，也为发誓好好跳不擅长的舞蹈而落泪过，去年真的经历了很多。 去年第一次接触《节奏中的那舞》舞蹈时就觉得金完宣前辈太厉害了，舞也太难了吧。中途还得了covid-19，一直到3月每周练习3-4次，每次练2-3小时，这段回忆如今还历历在目。电视剧里没有放出整首歌，看上去不是很累，但其实跳完整曲会全身被汗湿透、上气不接下气，累到直接躺在地上。 为此我瘦了3-4kg，脸都瘦成了骷颅头，不过看到《假面女郎》上映，真的非常开心。」 最后Zizian感谢了练舞老师，并为新人演员李寒星打气，称她是「一起流汗练舞的真正金貌美」。

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