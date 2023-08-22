終於聽到民眾的呼聲了？！李浚赫接拍羅曼史劇《問候的關係》，化身全能完美男秘書

李浚赫終於演羅曼史劇了！

據韓媒《STAR NEWS》獨家報導稱，李浚赫將在新劇《問候的關係》（暫定名）中亮相。 該劇講述了秘書柳恩浩與CEO姜智潤之間的羅曼史。 姜智潤雖然是業界聞名的獵頭公司的CEO，卻也是個除了工作之外毫無生存能力的人，當全能秘書柳恩浩出現之後，兩人開啟了互相依賴、共同成長的道路。

李浚赫接到的角色就是柳恩浩，他外型出眾，穿衣顯瘦脫衣有肉，正裝上身後更是魅力無限。 柳恩浩並非光長了好看的皮囊，還有與顏值、身材成正比的能力，是個獨自撫養著6歲女兒的、堅韌與溫柔並重的單身爸爸。



前段時間李浚赫憑藉在超人氣電影《犯罪都市3》中的反派角色圈粉無數，帥氣的他不惜為角色增重，完美刻畫出了狠辣黑社會人物。 不少網友都被他的演技驚艷到，還有熱心網友找出他曾經在電視劇中穿著軍裝制服的照片，挺拔身姿和帥氣容顏讓很多網民淪陷，紛紛喊話「放著這種顏值不去拍羅曼史，簡直就是浪費」，看來這次李浚赫有把網友們的話記在心中。



此前李浚赫作客綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時主持人劉在錫就曾表示：「有不少粉絲期待你拍浪漫喜劇，現在正是好時機，長得太帥了。 」當時李浚赫謙虛地回應：「那種浪漫喜劇基本上都靠主人公挑大樑，可能需要挑戰投資資本。」此外李浚赫也其他採訪中提到過相關話題，稱：「羅曼史劇裡的主人公都很帥，他們承擔的壓力非常大，不知道製片商有沒有勇氣挑我當主角。」

即將通過《問候的關係》挑戰羅曼史劇的李浚赫，讓我們一起期待他的全新演技吧。

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