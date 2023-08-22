李浚赫&韩志旼有望共谱浪漫爱情剧！消息一出瞬间登热搜，网喊「组合太疯狂」「颜值超登对」

李浚赫稍早才有消息久违演出浪漫爱情剧《问候的关系》获得大批网友期待，随后又有报导透露女主角是韩志旼，直接掀起韩网热烈讨论！

根据《STARNEWS》最早报导，李浚赫将演出《问候的关系》，该剧讲述秘书「柳恩浩」与CEO「姜智润」之间的罗曼史，姜智润是猎人头公司CEO，除了工作之外毫无生活技能，直到刘恩浩作为秘书出现。李浚赫即饰演男主角「柳恩浩」，拥有帅气外貌与结实身材，和西装完全是绝配，是独力扶养6岁女儿的单亲爸爸，坚强与温柔共存的人物。

*相关报导：终於听到民众的呼声了？！李浚赫接拍罗曼史剧《问候的关系》，化身全能完美男秘书‎

‎《STARNEWS》后来追加报导女主角人选是韩志旼，韩志旼饰演的「姜智润」，是创业5年就把自己打造成业界亚军的CEO，是20代女大生最尊崇的对象。能力佳、外貌佳，不过姜智润性格干脆俐落、说话直言不讳，完全不谦虚所以自尊心也高，在柳恩浩的安慰才得以疗愈受伤的心。



李浚赫继《致忘了诗的你》睽违5年才出演浪漫作品已足够让韩国网友激动不已，没想到他将搭档的对象是韩志旼，瞬间又掀起一波讨论，甚至更热烈！「李浚赫 韩志旼」关键字直冲Twitter流行趋势，不少新闻内容的推文已近900次转发，还有网友迅速制作动图干干过瘾，甚至找出2年前曾有网友为了敲碗两人合作而剪辑的影片。



이준혁 한지민…..ㅆㅂ

전 꼭 봐야겠는데요 확정 내놔 pic.twitter.com/Ih4V5YZrFP — 미로 (@m_i__ro) August 22, 2023

레전드 상플 이준혁X한지민 '사서함 110호의 우편물'https://t.co/7xDHluCcul



이준혁 한지민 오피스멜로드라마 이게 되네. . . pic.twitter.com/2cuQni0kWZ — 상상 (@imagine__Drama) August 22, 2023

Theqoo论坛亦出现‎讨论文吸引近500人留言，人数还在增加中。一大票网友留言「疯了」、「晕」，理由是两人外貌非常登对，表示一定会准时收看，不过当中也有网友吐槽剧名「问候的关系」很俗气。

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