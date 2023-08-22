终於听到民众的呼声了？！李浚赫接拍罗曼史剧《问候的关系》，化身全能完美男秘书

李浚赫终於演罗曼史剧了！

据韩媒《STAR NEWS》独家报导称，李浚赫将在新剧《问候的关系》（暂定名）中亮相。 该剧讲述了秘书柳恩浩与CEO姜智润之间的罗曼史。 姜智润虽然是业界闻名的猎头公司的CEO，却也是个除了工作之外毫无生存能力的人，当全能秘书柳恩浩出现之后，两人开启了互相依赖、共同成长的道路。

李浚赫接到的角色就是柳恩浩，他外型出众，穿衣显瘦脱衣有肉，正装上身后更是魅力无限。 柳恩浩并非光长了好看的皮囊，还有与颜值、身材成正比的能力，是个独自抚养著6岁女儿的、坚韧与温柔并重的单身爸爸。



前段时间李浚赫凭藉在超人气电影《犯罪都市3》中的反派角色圈粉无数，帅气的他不惜为角色增重，完美刻画出了狠辣黑社会人物。 不少网友都被他的演技惊艳到，还有热心网友找出他曾经在电视剧中穿著军装制服的照片，挺拔身姿和帅气容颜让很多网民沦陷，纷纷喊话「放著这种颜值不去拍罗曼史，简直就是浪费」，看来这次李浚赫有把网友们的话记在心中。



此前李浚赫作客综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》时主持人刘在锡就曾表示：「有不少粉丝期待你拍浪漫喜剧，现在正是好时机，长得太帅了。 」当时李浚赫谦虚地回应：「那种浪漫喜剧基本上都靠主人公挑大梁，可能需要挑战投资资本。」此外李浚赫也其他采访中提到过相关话题，称：「罗曼史剧里的主人公都很帅，他们承担的压力非常大，不知道制片商有没有勇气挑我当主角。」

即将通过《问候的关系》挑战罗曼史剧的李浚赫，让我们一起期待他的全新演技吧。

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