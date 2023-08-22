今年4月就杀青！车银优＆朴圭瑛主演漫改剧《犬系恋人》终於消息，韩媒曝：将在10月播出！

今日（22日）据韩媒 The Fact 报导，新剧《犬系恋人》被编成MBC周中电视剧，将在10月首播。

多位电视台相关人士透露：「虽然今年4月就结束拍摄，但是没有得到编排的《犬系恋人》最近确定在MBC播出。」

《犬系恋人》讲述因为家庭诅咒，女主角「韩海娜」一旦和人亲吻，就会在午夜变成小白狗。若要解除诅咒，只能在狗狗的状态下再次亲吻。某次聚餐，海娜喝醉了，错把总是对她臭脸的同事「陈书元」，当成暗恋对象「李宝谦」亲上去。

作品改编自在2年的连载期间一直保持9.9分的评分，没有错过 NAVER 周日网路漫画第一名的人气作品。车银优饰演非常害怕狗的男人「陈书元」；朴圭瑛饰演因为家族诅咒，凡是与异性接吻就会变成小狗的「韩海娜」，当时选角一公开就成爲话题。除此之外，还有李玹雨、尹贤秀、柳亚伯等青春演员大举出击。



特别是两位演员在2018年就曾在 URBAN ZAKAPA 的《今夜变得特别》的 MV 中合作过，时隔4年多作爲男女主人公再次见面Ｍ因此他们即将展现的「化学反应」也受到了很多关注。



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