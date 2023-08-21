等五年就聽這場！Light粉跪求不宣傳…梁耀燮暖回速助攻「希望大家買到票！」

被粉絲「Light」形容笑起來甜到出蜜，帥起來可撥雲見日的韓系實力團Highlight全才成員梁耀燮，確定將以個人之姿，訂於9/24晚間六點，於TICC台北國際會議中心舉辦「2023 BITTER SWEET：YANG YOSEOP SOLO CONCERT in TAIPEI」！當行程確認後，梁耀燮在第一時間，火速錄製與粉絲問候的影片，一開始便用中文說「Light好！我是耀燮！」，最後還用淺淺微笑，甜死人的嗓音說：「一定！要！來喔！」，誠心邀請所有Light一起製造美好回憶。

提前在9/24中秋前夕，梁耀燮搶先與大家開心團圓，因此不少Light也特別期待這天到來，能與自己最欣賞的偶像聽歌會友，台上、台下共聚一堂，目前已全面進入舞台演出的他，預計將準備豐盛歌單與節目讓大家不虛此行！除了演出，梁耀燮日前也出現在MBC電視台，已於8/4首播的古裝大劇「戀人」製作組所公開發布的OST名單裡，他預計將同時與該劇女主角安恩真、音樂劇演員KAI、前MOMOLAND成員妍雨、(G)I-DLE薇娟等歌手，各自為劇獻唱，一起為身為金牌收視保證的南宮珉和安恩真作嫁劇中曲目，消息一出，更是讓群粉激動不已，大讚製作組真是慧眼，預料到時透過梁耀燮細膩動容的完美嗓音，絕對能為劇集加分，因此紛紛投下許願池，期待台北場有機會親耳聽到這首作品！



自2018年於首爾與東京成功舉辦完個人CONCERT後，梁耀燮的寵粉與紮實的舞台魅力，便讓所有Light心心念念，期待他能再次以個人SOLO與大家見面，終於時隔五年後，梁耀燮於6/10、11兩天於首爾，7/20、21兩天於東京舉辦個人SOLO CONCERT，這次行程規劃台北一站，讓不少可愛的Light粉俏皮留言跪求：「大家不要再一直奔相走告了，這一場我已經等五年了！拜託先讓我搶到票再說啦！」，著急心情難以言喻，也讓梁耀燮暖回：「辛苦大家了！很謝謝你們這樣的支持，讓我很窩心，希望你們都能成功買到票！我們9/24當天見！」。





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