希望粉絲遵守這7條！朴寶劍的這番話完全可以放在愛豆粉絲站的公告裡

朴寶劍在直播中的言論受到了不少追星族的認可。

前幾日朴寶劍開通了直播和粉絲互動，坐在車裡的他和粉絲們聊天的狀態很像是雙方已是認識了許久的老友關係，可能是大家聊得都很舒服，朴寶劍說出了自己的心聲，希望自己的粉絲們能夠遵守以下幾點：

1. 時間太早或太晚的話就不要來機場接、送機

2. 不要購買航班資訊

3. 不要花錢買照片

4. 去國外很冷（或很熱），不要在酒店門口等

5. 收到的禮物不要轉賣，不需要的話可以先聯繫我

6. 不要購買公演的至尊席位

7. 不要非法交易



돌판 공지로 걸어도 될 것 같은 박보검의 라방 발언 pic.twitter.com/jAeOPpExC2 — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) August 12, 2023

朴寶劍不希望粉絲只是為了見他一面而多花錢、多受罪。 他的發言很快就在各大韓網上傳播開來，引來不少網友的圍觀和評論，大家紛紛表示：「這些可以貼在愛豆粉絲站的須知裡」、「沒有一條說的不對」、「真的很為粉絲著想」、「他真的太端正了」等。

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