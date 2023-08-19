比《Penthouse》还疯！金顺玉新作《7人的逃脱》首版预告公开：「这个岛上只有7个人可以活下来」

SBS新剧《7人的逃脱》是狗血剧代表编剧金顺玉＆朱东民导演继《皇后的品格》、《The Penthouse》系列后再次合作的作品。

剧情讲述一个少女的失踪交织著无数的谎言和欲望，牵涉其中的七个人遭遇重大事件后发生的故事。充满著高度反转以及对於真相的追查，就像是神所赐予的刑罚一样，即将掀起一场腥风血雨。由严基俊、黄正音、李准、李侑菲、申恩庆、尹钟焄、赵胤熙、赵在允和李德华主演。

剧中，严基俊饰演韩国最大电信平台的代表「马修・李」、黄正音饰演电视剧制作公司的代表「金罗熙」、李准饰演黑社会出身的危险男人「闵道赫」、李侑菲饰演 富裕家庭出身的偶像志愿生「崔高恩」、申恩庆饰演妇产科医生「车珠兰」、尹钟焄饰演演艺企划公司Cherry娱乐公司的代表「杨振模」、赵胤熙饰演美术老师「高明芝」、赵在允饰演德善警察署的警察班长「南哲宇」、李德华饰演人称「方会长」的著名房地产富豪「方哲成」。



公开的首版预告片中，坠入梦幻般孤岛的人们，但感叹也只是暂时的。「这个岛上有可怕的传说？」某人的声音扭转了气氛。知道这是被诅咒的岛，人们各自表现出恐惧，被什么东西逼得拼命逃跑的样子，让人看了跟著紧张起来！接著有人说：「只有7个人可以在这里活下来吗？」



究竟在这个岛上发生了什么事情呢？「我们X了人」、「如果不X掉的话，我们就会完蛋的」意味深长的对话让人猜到他们残酷的生存游戏。残酷地践踏某人后生存下来的7人，在人生最高峰时遭遇猛烈的逆风。 就像给恶人们最后的机会一样，「逃跑吧！在你们的罪恶被发现之前」，这句话让人更加期待他们面对的惩罚，看完预告感觉比《Penthouse》还要精彩呢～XD



而《7人的逃脱》也确定列为季播播出，总共会有三季。第一季确定在9月15日首播，第二季及第三季则会在2024年播出。

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