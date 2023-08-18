「能不能不要急慢慢聊！」金南佶沒聊完不進行下一段落！為粉絲變身粉紅公主還跪求「拜託不要上傳網路」

演員金南佶於8月18日晚間8點於新莊ZEPP與粉絲們見面，由於台灣場將是金南佶亞洲巡迴見面會的最終場，於是湧入了來自新加坡、日本、韓國等許多海外粉絲們，全場共約1200位粉絲們參與今日的見面會。

金南佶一開場就為大家送上抒情美聲，雖然他表示最近還有支氣管炎問題，但其實歌聲完全聽不出瑕疵，他表示一抵達台北之後，感覺這個城市很浪漫，讓他相當喜歡。不過他也提到現在正好是鬼月，而且昨天進飯店房門前忘記先敲門，讓他現在很挫，所以想依照大家給他的建議，晚上12點之前要回到飯店休息。



金南佶也提到原本在台灣場之後還有香港場次，但因為他的忙碌拍攝行程而必須取消，所以台灣場等於是最終場次。接下來他準備了一些照片與大家分享，不過正當主持人要進入下一張照片時，金南佶卻聊得意猶未盡，還跟主持人說：「為什麼要那麼急？慢慢聊天嘛！」所以決定讓他暢所欲言，到他認為已經分享完了才能進行下一張，包含了他最近愛上騎重型機車，以及家中的愛貓TamTam等等。



問到他最愛的台灣美食，他驚喜分享說，發現了有自己喜愛的牛肉麵以及小籠包以外，還有一個讓他驚豔的就是又有麵又有肉包合體的美食，原來是餛飩麵！每個問題都讓他陷入長考，現場陷入一片寂靜但是大家覺得非常有趣，關於最愛的角色他也選不出來，最後只好讓導演幫她決定。問到NG最多的戲碼是什麼？原來是《ISLAND》，金南佶表示，這部電視劇充滿許多特效，所以他的動作都必須配合特效的高度與位置，因此相當難拍攝，也才會有很多NG鏡頭。



接下來金南佶還與粉絲大玩遊戲，懲罰環節最先抽到的就是跳舞「Candy」，這段落他也曾在首爾場表演過，所以引發現場大尖叫，沒想到在粉絲們的要求之下，金南佶還連續跳了兩次！他表示在首爾場因為這段影片，他真的被許多演員前輩們取名叫「金Candy」。



接著他說：「如果不能達成粉絲們的願望，那就不是真正的演員」，接下來他還變身粉紅公主，耳環、項鍊、蝴蝶結手套與皇冠，雖然很害羞，但他還是完成了這身裝扮，甚至當場下跪，拜託現場的粉絲千萬不要上傳網路，不然他又要有另一個綽號了！他也努力畫了一幅他最愛的SNOOPY畫作，放在環保杯上送給幸運的粉絲，誠意十足。



金南佶最後向粉絲們感性告白，覺得雖然是第一次來到台北，但卻感覺非常熟悉，覺得自己真的太晚來了，覺得今日相當幸福，也與粉絲們約定每年都來台北與大家見面。

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