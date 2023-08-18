歐巴太好聊！金南佶超怕鬼整夜開燈不敢睡還想換房間！分享超詳盡「開飛機」心得還問記者「後悔問這題了吧」〜

演員金南佶8月18日晚間在台北舉辦首次的粉絲見面會，也將是他巡演的最後一站，演出前他也先與媒體進行訪談，私下與螢幕上的角色有著非常大反差的他，沒想到真的太好聊，長舌功力認證！

曾經就讀中文系的金南佶，被要求用中文跟大家問候時，他卻只害羞地說「我是金南佶」，也提到他中文系並沒有念完，不過當時的他還請了家教，非常的認真，不過現在也已經都忘光光了，只記得一些簡單的「謝謝」「對不起」等等。他也提到很喜歡台北，而且剛下飛機，就幾乎已經吃遍了自己心目中想要吃的台灣美食，包含小籠包、牛肉麵等等。



金南佶最近在首爾見面會上大跳舞蹈「Candy」，當然唱歌也難不倒他，被問到下次見面會是否能直接升級成演唱會？他表示自己比較有自信的是歌聲，接下來才是RAP還有舞蹈，不過自己有些支氣管炎的狀況，如果狀況允許的話，他也希望升級為演唱會。



金南佶也知道這個月是台灣的鬼月，他自曝自己很怕鬼，昨天睡覺的時候甚至把房間的燈全部打開，自己躺在床上也不確定是什麼時候才睡著的，所以今天的狀態是沒睡好的。記者們也正想告訴他一些鬼月禁忌以及住飯店先敲門等等的做法，金南佶驚呼「昨天沒敲門我就進去了！」所以他覺得很害怕，還覺得是不是應該換房間呢？在記者的建議下，希望今天能夠12點以前回到飯店。



金南佶曾在電影《緊急迫降》中演出副機長，也為此角色受過飛航訓練，說到這個他就開始分享飛航經驗，他表示其實飛機機械本身很安全，在起飛與降落時才需要人工的協助，如果有人搭飛機很害怕的話，金南佶總會握住他的手，安慰他這只是亂流，飛機本身並不恐怖。他更分享了自己能夠明確分辨機長飛行的功力如何，更時常幻想搭乘飛機時可以幫機長駕駛，不過他還透露在模擬飛行訓練時，自己從來沒有成功降落過。



金南佶在綜藝節目中也曾承認自己話很多，今日更是讓記者們親身感受到，每一個話題都可以侃侃而談，相當細膩的說明。他也表示自己在家也常常跟爸爸媽媽講話，跟貓講話，打電話的時候跟對手講話，被問到他最長能沉默多久？金南佶則毫不考慮說「到我死的時候吧」。



在之前訪談中也曾提到想拍浪漫愛情戲的金南佶，表示自己真的是這方面的專家，一被問到何時能夠推出這類作品呢？金南佶還逗趣的自己模擬起與女主角拍攝吻戲畫面的樣子，接著他則表示「不久後就會與大家見面了」，令大家相當期待。

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