欧巴太好聊！金南佶超怕鬼整夜开灯不敢睡还想换房间！分享超详尽「开飞机」心得还问记者「后悔问这题了吧」〜

演员金南佶8月18日晚间在台北举办首次的粉丝见面会，也将是他巡演的最后一站，演出前他也先与媒体进行访谈，私下与萤幕上的角色有著非常大反差的他，没想到真的太好聊，长舌功力认证！

曾经就读中文系的金南佶，被要求用中文跟大家问候时，他却只害羞地说「我是金南佶」，也提到他中文系并没有念完，不过当时的他还请了家教，非常的认真，不过现在也已经都忘光光了，只记得一些简单的「谢谢」「对不起」等等。他也提到很喜欢台北，而且刚下飞机，就几乎已经吃遍了自己心目中想要吃的台湾美食，包含小笼包、牛肉面等等。



金南佶最近在首尔见面会上大跳舞蹈「Candy」，当然唱歌也难不倒他，被问到下次见面会是否能直接升级成演唱会？他表示自己比较有自信的是歌声，接下来才是RAP还有舞蹈，不过自己有些支气管炎的状况，如果状况允许的话，他也希望升级为演唱会。



金南佶也知道这个月是台湾的鬼月，他自曝自己很怕鬼，昨天睡觉的时候甚至把房间的灯全部打开，自己躺在床上也不确定是什么时候才睡著的，所以今天的状态是没睡好的。记者们也正想告诉他一些鬼月禁忌以及住饭店先敲门等等的做法，金南佶惊呼「昨天没敲门我就进去了！」所以他觉得很害怕，还觉得是不是应该换房间呢？在记者的建议下，希望今天能够12点以前回到饭店。



金南佶曾在电影《紧急迫降》中演出副机长，也为此角色受过飞航训练，说到这个他就开始分享飞航经验，他表示其实飞机机械本身很安全，在起飞与降落时才需要人工的协助，如果有人搭飞机很害怕的话，金南佶总会握住他的手，安慰他这只是乱流，飞机本身并不恐怖。他更分享了自己能够明确分辨机长飞行的功力如何，更时常幻想搭乘飞机时可以帮机长驾驶，不过他还透露在模拟飞行训练时，自己从来没有成功降落过。



金南佶在综艺节目中也曾承认自己话很多，今日更是让记者们亲身感受到，每一个话题都可以侃侃而谈，相当细腻的说明。他也表示自己在家也常常跟爸爸妈妈讲话，跟猫讲话，打电话的时候跟对手讲话，被问到他最长能沉默多久？金南佶则毫不考虑说「到我死的时候吧」。



在之前访谈中也曾提到想拍浪漫爱情戏的金南佶，表示自己真的是这方面的专家，一被问到何时能够推出这类作品呢？金南佶还逗趣的自己模拟起与女主角拍摄吻戏画面的样子，接著他则表示「不久后就会与大家见面了」，令大家相当期待。

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