安孝燮因許光漢而棄劇《想見你》！來台38度高粱先下肚更想挑戰58度！透露身高188的困擾是〜

主演《社內相親》與《浪漫醫生金師傅3》而大受觀眾們喜愛的演員安孝燮，在8月18日率先透過記者會與媒體見面，也不忘提醒大家他所主演的韓國版《想見你》，中文名稱為《走進你的時間》也即將在平台上公開。





安孝燮穿著寬褲，搭配藍灰色西裝外套以及米白色短靴與大家見面，他也憶起多年前曾與親哥哥來過台灣旅遊，只是玩到一半兩人大吵架，於是各走各的行程，讓他對台灣印象深刻。他更提到昨日剛抵台就吃了許多美食，還嘗試了台灣的38度高粱酒，杯子小小喝了6杯！希望再挑戰58度高粱試試看，讓在場所有媒體都大讚他擁有好酒量。





安孝燮在新作《走進你的時間》中飾演韓版李子維，他也表示自己曾看過台版《想見你》但是中途就棄劇，因為他認為許光漢已經將這個角色演譯得很完美，如果再看下去可能自己會受到一些影響，所以不敢再繼續看完。安孝燮希望能呈現一個只屬於他自己的李子維，所以認真準備著，不過拍攝完畢後，他表示會繼續把台灣版看完。





在《浪漫醫生金師傅3》中安孝燮手掌被鋼筋穿過的一場戲，令觀眾們印象深刻，他表示在拍攝之前他曾詢問過醫師，這樣的穿刺傷口有多疼痛，而他在特殊搭建的布景中拍攝長達13小時，必須長時間以相當不舒服的姿勢躺著，所以身體上也經歷了不舒服的感覺，所以螢幕上演出的痛苦是真的不是騙人，連平常不看他演戲的朋友們，看了這場戲也稱讚他「演得不錯喔〜」。





安孝燮身高有188公分，他也自曝長人的困擾，就是常常撞到頭，而且一週平均要撞到頭兩次。收下了主辦贈送的竹子盆栽，雖然很重他仍然相當配合拍完了一輪照片，而且稱這個為「相當特別的經驗」，最後他也用中文問候大家「謝謝你們來到這裡」，明日見面會他將載歌載舞，為粉絲們送上特別的舞台。



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