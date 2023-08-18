安孝燮因许光汉而弃剧《想见你》！来台38度高粱先下肚更想挑战58度！透露身高188的困扰是〜

主演《社内相亲》与《浪漫医生金师傅3》而大受观众们喜爱的演员安孝燮，在8月18日率先透过记者会与媒体见面，也不忘提醒大家他所主演的韩国版《想见你》，中文名称为《走进你的时间》也即将在平台上公开。





安孝燮穿著宽裤，搭配蓝灰色西装外套以及米白色短靴与大家见面，他也忆起多年前曾与亲哥哥来过台湾旅游，只是玩到一半两人大吵架，於是各走各的行程，让他对台湾印象深刻。他更提到昨日刚抵台就吃了许多美食，还尝试了台湾的38度高粱酒，杯子小小喝了6杯！希望再挑战58度高粱试试看，让在场所有媒体都大赞他拥有好酒量。





安孝燮在新作《走进你的时间》中饰演韩版李子维，他也表示自己曾看过台版《想见你》但是中途就弃剧，因为他认为许光汉已经将这个角色演译得很完美，如果再看下去可能自己会受到一些影响，所以不敢再继续看完。安孝燮希望能呈现一个只属於他自己的李子维，所以认真准备著，不过拍摄完毕后，他表示会继续把台湾版看完。





在《浪漫医生金师傅3》中安孝燮手掌被钢筋穿过的一场戏，令观众们印象深刻，他表示在拍摄之前他曾询问过医师，这样的穿刺伤口有多疼痛，而他在特殊搭建的布景中拍摄长达13小时，必须长时间以相当不舒服的姿势躺著，所以身体上也经历了不舒服的感觉，所以萤幕上演出的痛苦是真的不是骗人，连平常不看他演戏的朋友们，看了这场戏也称赞他「演得不错喔〜」。





安孝燮身高有188公分，他也自曝长人的困扰，就是常常撞到头，而且一周平均要撞到头两次。收下了主办赠送的竹子盆栽，虽然很重他仍然相当配合拍完了一轮照片，而且称这个为「相当特别的经验」，最后他也用中文问候大家「谢谢你们来到这里」，明日见面会他将载歌载舞，为粉丝们送上特别的舞台。



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