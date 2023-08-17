Lisa登IG全球富豪榜26位，唯一上榜K-POP藝人！單條廣告狂賺美金近60萬

根據英國數據分析公司Hopper HQ發佈的2023年最新榜單，女團BLACKPINK成員Lisa通過IG吸金的能力在全球排名第26，僅次於Billie Eilish，超過了Dua Lipa、David Beckham和Emma Watson。

根據Hopper HQ，Lisa的IG追蹤人數為95，815，834人，每發佈一條廣告便可賺進57萬5千美金，與法國職業足球員Kylian Mbappé相當，連拉丁天后夏奇拉（Shakira）和曾與防彈少年團合作的英倫危險甜心Dua Lipa也排在其後。



值得關注的是，本次進入TOP 100榜單的諸多名人中，Lisa是唯一一位K-POP藝人。 另外兩位上榜的韓國明星皆為耕耘多年的韓流演員，分別是排名55的李敏鎬（單條廣告20萬美金）和排名93的宋慧喬（單條廣告10萬美金）。



英國数据分析公司Hopper HQ長期分析社群媒體活動，從2018年開始整理「IG名人吸金排行榜」。 今年榜單中高居第1的是世界級足壇明星C羅（Cristiano Ronaldo），每條廣告開價323萬4千美金; 第2是另一位世界級足球明星梅西（Lionel Messi），單條廣告收入259萬7千美金; 第三是美國歌手Selena Gomez，單條廣告收入255萬8千美金。

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