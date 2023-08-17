《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》劇照曝光！宋仲基＆金智媛的角色改由李準基＆申世景出演，9月9日播出！

《阿斯達年代記》講述在假想之地「阿斯達」中農耕社會與理想國的誕生，以及在那裡生活的人們彼此鬥爭與團結的愛情、神話、英雄故事。展現以往電視劇中看不到的新鮮世界觀和宏偉的敘事。

時隔3年以《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》回歸，由李準基、張東健、申世景、金玉彬主演。以妥坤在前作中佔據王位約八年後的阿斯達為背景，誰將成為這片土地真正的主人。近日也陸續公開主演們的劇照，一起來看看吧！



李準基將一人分飾「銀殲」和「薩雅」兩角，他也表示：「我很好奇能否描繪『銀殲』和『薩雅』矛盾的感情和外表，他們是兄弟，但不得不過著完全不同的生活。我不禁擔心起來，也強烈地、久違地想挑戰自己。」



另外，對於作品的準備過程，李準基說：「因爲已經過了8年的歲月，所以不想錯過推測和想象兩人之前的生活的過程，重要的是要填補這一差距。」

申世景則飾演「坦雅」一角，經過8年的歲月後，在大戰爭即將來臨的背景下，「坦雅」將肩負怎樣的使命？備受關注！申世景說：「坦雅在殺戮的時代完美地領悟到自己應該做的事情，表現出成熟的姿態。」



而《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》由金光植導演執導，《阿斯達年代記》金榮昡、朴尚淵編劇繼續執筆，將在9月9日於Disney+上線。

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