Lisa登IG全球富豪榜26位，唯一上榜K-POP艺人！单条广告狂赚美金近60万

根据英国数据分析公司Hopper HQ发布的2023年最新榜单，女团BLACKPINK成员Lisa通过IG吸金的能力在全球排名第26，仅次於Billie Eilish，超过了Dua Lipa、David Beckham和Emma Watson。

根据Hopper HQ，Lisa的IG追踪人数为95，815，834人，每发布一条广告便可赚进57万5千美金，与法国职业足球员Kylian Mbappé相当，连拉丁天后夏奇拉（Shakira）和曾与防弹少年团合作的英伦危险甜心Dua Lipa也排在其后。



值得关注的是，本次进入TOP 100榜单的诸多名人中，Lisa是唯一一位K-POP艺人。 另外两位上榜的韩国明星皆为耕耘多年的韩流演员，分别是排名55的李敏镐（单条广告20万美金）和排名93的宋慧乔（单条广告10万美金）。



英国数据分析公司Hopper HQ长期分析社群媒体活动，从2018年开始整理「IG名人吸金排行榜」。 今年榜单中高居第1的是世界级足坛明星C罗（Cristiano Ronaldo），每条广告开价323万4千美金; 第2是另一位世界级足球明星梅西（Lionel Messi），单条广告收入259万7千美金; 第三是美国歌手Selena Gomez，单条广告收入255万8千美金。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻