《戀人》英雄救美太浪漫！不婚主義風流南宮珉魅力超強，安恩真即將被迷暈而不自覺〜（EP.1 –4）

[有雷] 《戀人》雖然是古裝劇卻演出了超迷人的粉紅泡泡〜南宮珉展現古代男子風流倜儻的魅力，一眼看上了個性活潑又勇敢的安恩真，在平凡小村裡卻因蠻夷的入侵而帶來了戰亂的殘酷，南宮珉這位神秘的公子在朝鮮八道有著許多人脈，及時回到村落救了安恩真，戀情就此展開了嗎？

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在史草紀錄中，疑似前世子親信的男子李張灦（南宮珉飾），某日來到了好山好水出產好柿子的陵郡里，並要求在書院中學習，雖在考試時交了白卷，但因為深得老年村民的喜愛，而讓他得以留在此地，不過他神祕的來歷也引來大家多方揣測，甚至傳出與蠻夷也有勾結，於是村中的書生們對李張灝更是懷有敵意，想將他趕出村子。



陵郡里的女子中，一位相當有個性也深受許多公子喜愛的柳吉彩（安恩真飾），始終心繫著南延俊（李學周飾）公子，想盡辦法要得到他的青睞，不過延俊愛的卻是吉彩的好友恩愛（李多寅飾），但吉彩始終不放棄，動作頻頻想要得到延俊的關注。不過她每次出招的時候總讓李張灝看到她的糗態，而她將李張灝看作是互相幫助的拍檔，藉由李張灝能讓自己更了解延俊公子。但李張灝卻毫不隱藏自己對吉彩的好感。



原本和樂的村莊卻傳來了蠻夷攻打的消息，傳出君王已被軟禁，於是陵郡里的書生們打算結成義兵前往救援君王，此時李張灝卻帶著隨從表示不加入義兵而要逃難，並且覺得書生們上戰場必死無疑。延俊與其他人仍執意組成義兵隊，李張灝則是在離開前叮囑吉彩，看見遠處的烽煙一定要趕緊逃難。



蠻夷還是入侵了村莊，年邁的夫婦慘死在自家門前，隨著蠻夷腳步回到陵郡里的李張灝，決心要為這對夫婦復仇。來不及逃離村子的吉彩與好友恩愛以及兩位隨從，也時時刻刻躲避著蠻夷，尤其在逃難過程中恩愛的隨從方斗還臨時產下一子，讓她們逃難的過程更顯艱辛。就在緊急的關頭，吉彩一群人被蠻夷追上了，幸好李張灝三人箭法了得，及時出現救了吉彩等人，也因為吉彩脫口而出的一聲「相公」讓李張灝雖然受了傷卻笑了出來。兩人的羅曼史從此展開〜



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