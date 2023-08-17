收視率破70%的刑偵神劇《搜查班長》被翻拍！李帝勳李東輝再演刑警，帶兩名小鮮肉勇闖警界

播出18年，最高收視率70%的探案神劇《搜查班長》將重新搬上小銀幕，目前確認了主演陣容，一票實力派集結。

MBC新劇《搜查班長：The Beginning》（暫定名）是韓國刑偵局鼻祖《搜查班長》的當代翻拍版，以1950年代-60年代為大背景，講述了在那個充滿慾望的年代，抓小偷專業戶刑警朴永漢（李帝勳 飾）和個性十足的同事3人幫團結在一起，以出其不意的做事風格對抗腐敗權勢，逐漸成長為一心為民的警察的故事。 已經確定由李帝勳、李東輝、崔宇成和尹賢秀攜手主演。

老版《搜查班長》中，朴永漢「朴班長」一角由崔佛岩飾演，新版劇中實力派李勳帝扮演的則是「朴班長」的年輕時期。 信奉因果報應的朴英漢是一名工作井井有條且執著、越戰越勇的農村刑警，比任何都有人情味，卻也從來不屈服於任何勢力。 如果說崔佛岩的朴班長摸爬滾打了數年，早就練就了一套圓滑、老練做事風格的老刑警的話，那麼李帝勳的年輕版朴班長則是仍然熱血沸騰，會因為不公而憤怒暴走的年輕警察。



李東輝出演只要被他盯著就絕對無法逃脫的鐘南警署的「瘋狗」刑警「金尚順」，出身於窮人之家的他擁有的只有堅韌和狠勁，正當他憤懣與腐敗的現實時，朴永漢出現在了他面前，志同道合的兩人開始攜手同行。



分別在《大發不動產》與《Racket少年團》中有過演出的崔宇成和尹賢秀的表現也令人期待。 崔宇成扮演的是天生神力的「趙慶煥」，忠厚老實且懂禮貌的他遇見不平時也會變成「莽漢」橫衝直撞，他的夢想就是成為像朴班長一樣的刑警。 尹賢秀出演的則是未來鍾南警署的「諸葛亮」、年輕警察「徐浩政」，他雖然思維敏捷，頭腦機靈，但卻因為過度的自信而經常闖禍，是一個有著反轉魅力的角色，人生最大的試煉就是遇到了朴班長。



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