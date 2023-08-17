《阿斯达年代记：阿拉姆恩之剑》剧照曝光！宋仲基＆金智媛的角色改由李准基＆申世景出演，9月9日播出！

《阿斯达年代记》讲述在假想之地「阿斯达」中农耕社会与理想国的诞生，以及在那里生活的人们彼此斗争与团结的爱情、神话、英雄故事。展现以往电视剧中看不到的新鲜世界观和宏伟的叙事。

时隔3年以《阿斯达年代记：阿拉姆恩之剑》回归，由李准基、张东健、申世景、金玉彬主演。以妥坤在前作中占据王位约八年后的阿斯达为背景，谁将成为这片土地真正的主人。近日也陆续公开主演们的剧照，一起来看看吧！



李准基将一人分饰「银歼」和「萨雅」两角，他也表示：「我很好奇能否描绘『银歼』和『萨雅』矛盾的感情和外表，他们是兄弟，但不得不过著完全不同的生活。我不禁担心起来，也强烈地、久违地想挑战自己。」



另外，对於作品的准备过程，李准基说：「因爲已经过了8年的岁月，所以不想错过推测和想象两人之前的生活的过程，重要的是要填补这一差距。」

申世景则饰演「坦雅」一角，经过8年的岁月后，在大战争即将来临的背景下，「坦雅」将肩负怎样的使命？备受关注！申世景说：「坦雅在杀戮的时代完美地领悟到自己应该做的事情，表现出成熟的姿态。」



而《阿斯达年代记：阿拉姆恩之剑》由金光植导演执导，《阿斯达年代记》金荣昡、朴尚渊编剧继续执笔，将在9月9日於Disney+上线。

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