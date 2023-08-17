收视率破70%的刑侦神剧《搜查班长》被翻拍！李帝勋李东辉再演刑警，带两名小鲜肉勇闯警界

播出18年，最高收视率70%的探案神剧《搜查班长》将重新搬上小银幕，目前确认了主演阵容，一票实力派集结。

MBC新剧《搜查班长：The Beginning》（暂定名）是韩国刑侦局鼻祖《搜查班长》的当代翻拍版，以1950年代-60年代为大背景，讲述了在那个充满欲望的年代，抓小偷专业户刑警朴永汉（李帝勋 饰）和个性十足的同事3人帮团结在一起，以出其不意的做事风格对抗腐败权势，逐渐成长为一心为民的警察的故事。 已经确定由李帝勋、李东辉、崔宇成和尹贤秀携手主演。

老版《搜查班长》中，朴永汉「朴班长」一角由崔佛岩饰演，新版剧中实力派李勋帝扮演的则是「朴班长」的年轻时期。 信奉因果报应的朴英汉是一名工作井井有条且执著、越战越勇的农村刑警，比任何都有人情味，却也从来不屈服於任何势力。 如果说崔佛岩的朴班长摸爬滚打了数年，早就练就了一套圆滑、老练做事风格的老刑警的话，那么李帝勋的年轻版朴班长则是仍然热血沸腾，会因为不公而愤怒暴走的年轻警察。



李东辉出演只要被他盯著就绝对无法逃脱的钟南警署的「疯狗」刑警「金尚顺」，出身於穷人之家的他拥有的只有坚韧和狠劲，正当他愤懑与腐败的现实时，朴永汉出现在了他面前，志同道合的两人开始携手同行。



分别在《大发不动产》与《Racket少年团》中有过演出的崔宇成和尹贤秀的表现也令人期待。 崔宇成扮演的是天生神力的「赵庆焕」，忠厚老实且懂礼貌的他遇见不平时也会变成「莽汉」横冲直撞，他的梦想就是成为像朴班长一样的刑警。 尹贤秀出演的则是未来钟南警署的「诸葛亮」、年轻警察「徐浩政」，他虽然思维敏捷，头脑机灵，但却因为过度的自信而经常闯祸，是一个有著反转魅力的角色，人生最大的试炼就是遇到了朴班长。



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