曾刺青遍布全身惹爭議！NANA如今逐漸洗掉：媽媽說想要看到我乾淨的身體

Netflix 新劇《假面女郎》開播在即，作為主演之一的 NANA 也積極為劇宣傳。

14日，NANA 作客了 YouTube 綜藝《趙賢雅的星期四之夜》，主持人趙賢雅透露 NANA 洗掉了身上的刺青。 之前 NANA 的刺青一度登上熱搜，肩膀、鎖骨、大腿、小腿、腳踝等都有刺青，圖案多樣，分佈廣泛。 當時就有不少網友猜測是假的，但後來又有網友爆料刺青全都是真的，由此引發了廣大網友的熱烈討論。

영화 ‘자백’ 제작보고회에 타투 분장하고 참석한 나나 pic.twitter.com/1bnLEv7mVF — 토성계 (@summeronsaturn) September 20, 2022

영화 ‘자백’ 제작보고회에 타투 분장하고 참석한 나나 pic.twitter.com/1bnLEv7mVF — 토성계 (@summeronsaturn) September 20, 2022

本次的節目中 NANA 也提到了刺青問題，表示：「媽媽說想看到乾淨的身體，拜託我洗掉，刺青時其實也得到了媽媽的同意，所以她讓我洗掉的時候我也很爽快地洗掉了。」 NANA 還說到了刺青時的心境，稱：「那段時間確實心情沉重，刺青是我表達情感的一種方式，雖然有人會覺得我在用無知的行為對抗痛苦，但對當時的我來說刺青是能夠舒緩我情緒的唯一方法。 後來我逐漸好轉，重拾平穩的狀態，媽媽就提議我把刺青洗掉。」 聽了 NANA 的話，主持人也表示：「媽媽為了靠近妳，真的有在好好思考（靠近妳的）順序。」 NANA 回覆她說：「她有考慮那時的我最需要什麼，她覺得我最想做什麼就讓我去做吧，現在想想真的覺得自己是個傻瓜。 （刺青曝光時）成了輿論的焦點，很多人都好奇我為什麼刺了那麼多，我當時想總有一天會告訴大家的，沒想到這一天來得那麼快。」



此外，《假面女郎》改編自同名19禁網路漫畫的驚悚懸疑劇，主角金貌美（高賢廷、NANA 飾）是一個長相平平、工作無趣的上班族，但她卻擁有一副火辣身材，為了逃避現實和尋求關注，她每天晚上戴著面具，在網上以「假面女郎」的身份開啟成人直播，在此過程中她捲入了意想不到的事件......

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